Армения избавляется от дашнаков

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что после парламентских выборов 2026 года будет «закрыта страница» оппозиционной партии «Дашнакцутюн».

Комментируя позицию оппозиции по проекту «Маршрут Трампа» (TRIPP), Симонян обвинил депутата фракции «Армения», члена «Дашнакцутюн» Армена Рустамяна в искажении сути инициативы.

«Проблема в том, что для этих людей политическое существование возможно лишь на фоне трагедии, войны и боли. Суверенная и свободная Армения, независимая от какой-либо столицы, — их самый большой страх. В таких условиях они теряют возможность задействовать внешние структуры и просто существовать в политическом поле», — заявил спикер парламента.