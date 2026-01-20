USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Армения избавляется от дашнаков

16:54 499

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что после парламентских выборов 2026 года будет «закрыта страница» оппозиционной партии «Дашнакцутюн».

Комментируя позицию оппозиции по проекту «Маршрут Трампа» (TRIPP), Симонян обвинил депутата фракции «Армения», члена «Дашнакцутюн» Армена Рустамяна в искажении сути инициативы.

«Проблема в том, что для этих людей политическое существование возможно лишь на фоне трагедии, войны и боли. Суверенная и свободная Армения, независимая от какой-либо столицы, — их самый большой страх. В таких условиях они теряют возможность задействовать внешние структуры и просто существовать в политическом поле», — заявил спикер парламента.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7362
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3701
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3972
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3874
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1084
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1665
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3331
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9127
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2634
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1015

