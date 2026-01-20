Зеленский расставил акценты

«Работают над документами. Как я говорил, последняя миля, она самая сложная. Что касается разговоров, они постоянные и точно не о тупике. Я несколько раз общался уже с (главой СНБО Рустемом) Умеровым, он на связи со (спецпосланником президента США) Стивеном Уиткоффом, с (зятем американского лидера) Джаредом Кушнером. Поэтому очень много энергии в общении, но нужен результат», – отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что переговорный процесс по урегулированию войны с Россией пока не зашел в тупик. Об этом сообщают украинские СМИ.

Глава государства также рассказал об ожиданиях Киева от мероприятий в Давосе. По его словам, встреча с президентом США Дональдом Трампом возможна лишь в том случае, если к ней будут подготовлены соответствующие документы.

Зеленский подчеркнул, что любые контакты с американской стороной должны завершаться конкретным итогом – либо решениями, направленными на усиление Украины, в том числе в сфере безопасности и энергетики, либо шагами, приближающими завершение российско-украинского конфликта. Именно поэтому, указал он, встречи допустимы только при наличии согласованной документальной базы.

Президент пояснил, что в настоящее время остается в Киеве, так как ожидает вечерний селектор и намерен лично проконтролировать исполнение поручений, связанных с укреплением системы отопления и энергетики в ряде регионов страны.

«Пока я жду вечера, у меня будет еще один селектор вечером, поставлены соответствующие задачи, не хочу ожидать это дни или недели. Хочу проверить, как выполнены задачи по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях и поэтому пока буду в Киеве. А если поедут, то уверены, что наши команды об этом говорят, то тогда встреча будет и она всегда с какими-то результатами.

Безусловно, всегда встречи с Америкой должны заканчиваться конкретными результатами для усиления Украины или о приближении к окончанию войны. И если документы готовы, будем встречаться», – объяснил Зеленский.

Комментируя участие Киева в инициативе Трампа «Совет мира», курирующей вопросы, связанные с сектором Газа, Зеленский подтвердил, что приглашение было получено, и отметил, что над ним сейчас работают украинские дипломаты.

При этом президент напомнил, что Россия остается противником Украины, в связи с чем участие Киева в каком-либо формате, где присутствует Москва, представляется невозможным.

«Я, честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого «Совета мира». Просто Россия – это совет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко».