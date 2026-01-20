USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

17:18 494

20 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ЕБРР, отмечено, что банк реализует в Азербайджане ряд успешных проектов. В этом контексте было подчеркнуто осуществление банком различных проектов в водном секторе в ряде регионов страны, в том числе Гяндже и Шеки, состоялись обсуждения по вопросу финансирования проектов, принятых в рамках Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по финансированию деятельности в секторе возобновляемой энергетики, обновления транспортной системы Нахчывана, проектов по обезвреживанию бытовых отходов в отдельных регионах страны.

В ходе беседы говорилось о работе, проводимой государством в банковском секторе в Азербайджане, а также в области развития предпринимательства, создания эффективной инвестиционной среды для местных и иностранных бизнесменов.

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 49
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 649
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 460
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11353
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6039
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 893
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1718
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1453
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 490
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2146
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4210

