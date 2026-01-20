Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ЕБРР, отмечено, что банк реализует в Азербайджане ряд успешных проектов. В этом контексте было подчеркнуто осуществление банком различных проектов в водном секторе в ряде регионов страны, в том числе Гяндже и Шеки, состоялись обсуждения по вопросу финансирования проектов, принятых в рамках Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по финансированию деятельности в секторе возобновляемой энергетики, обновления транспортной системы Нахчывана, проектов по обезвреживанию бытовых отходов в отдельных регионах страны.

В ходе беседы говорилось о работе, проводимой государством в банковском секторе в Азербайджане, а также в области развития предпринимательства, создания эффективной инвестиционной среды для местных и иностранных бизнесменов.