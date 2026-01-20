ЕС и Индия готовят торговый мегасоюз

Еврокомиссия намерена подписать с Индией соглашение о свободной торговле, которое, как ожидается, сформирует рынок с совокупным населением около 2 млрд человек и охватит до четверти мирового ВВП. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Clash Report.

«Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию... Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок»», — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщает The Economic Times со ссылкой на источники, Индия и Европейский союз планируют объявить о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле (ССТ) 27 января в ходе 16-го саммита Индия – ЕС.

Саммит пройдет под сопредседательством главы Европейского совета Антониу Кошты и фон дер Ляйен. Оба европейских лидера также станут почетными гостями на праздновании Дня республики в Индии 25 января.

В программе визита предусмотрены закрытые консультации, а также переговоры в формате делегаций с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По данным издания, подписание ССТ ожидается в ближайшие месяцы после завершения всех юридических процедур, включая ратификацию Европарламентом. Кроме того, стороны намерены оформить соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, призванное укрепить двусторонние отношения.

Индия и ЕС обладают статусом стратегических партнеров с 2004 года.

Переговоры между Индией и ЕС о создании зоны свободной торговли стартовали в 2007 году, однако из-за разногласий по ряду ключевых вопросов неоднократно приостанавливались и были свернуты в 2013 году. Их возобновление состоялось в 2022 году на фоне серьезных изменений в мировой торговой системе. В 2024 году объем взаимной торговли достиг 120 млрд евро (порядка $140 млрд), при этом на страны ЕС пришлось около 17% индийского экспорта.