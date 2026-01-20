USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

«Азеришыг» против снегопада

видео
17:40 784

В горах Азербайджана продолжается сильный снегопад, из-за которого в южных регионах, особенно в некоторых горных селах Лерика, наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Причиной стало то, что снег ломает деревья и поваленные ветви падают на линии высокого напряжения, вызывая аварии.

На заснеженных и занесенных дорогах уже несколько дней практически невозможно передвигаться и добираться до горных сел. Кроме того, уборка поваленных деревьев создает дополнительные трудности для сотрудников «Азеришыг».

Несмотря на мороз и снежную погоду, сотрудники «Азеришыг» несколько дней без перерыва с большой самоотдачей устраняют последствия аварий. Уже восстановлено электроснабжение во многих селах, а в ближайшее время электричество будет восстановлено и в других районах.

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 49
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 652
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 462
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11359
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6042
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 896
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1720
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1456
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 491
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2146
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4210

ЭТО ВАЖНО

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 49
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 652
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 462
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11359
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6042
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 896
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1720
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1456
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 491
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2146
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4210
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться