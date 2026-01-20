«Азеришыг» против снегопада

В горах Азербайджана продолжается сильный снегопад, из-за которого в южных регионах, особенно в некоторых горных селах Лерика, наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Причиной стало то, что снег ломает деревья и поваленные ветви падают на линии высокого напряжения, вызывая аварии.

На заснеженных и занесенных дорогах уже несколько дней практически невозможно передвигаться и добираться до горных сел. Кроме того, уборка поваленных деревьев создает дополнительные трудности для сотрудников «Азеришыг».

Несмотря на мороз и снежную погоду, сотрудники «Азеришыг» несколько дней без перерыва с большой самоотдачей устраняют последствия аварий. Уже восстановлено электроснабжение во многих селах, а в ближайшее время электричество будет восстановлено и в других районах.