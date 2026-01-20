«Добрые услуги»: Москва о контактах с Ираном и Израилем

«Мы поддерживаем контакты, как вы знаете, и с Исламской Республикой Иран, и с руководством Израиля, и с ливанскими друзьями», – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва поддерживает рабочие контакты с Ираном и Израилем и способствует выработке договоренностей, направленных на отказ сторон от взаимных угроз применения силы.

По словам министра, «мы никогда не пытаемся афишировать то, что мы делаем».

«Ваш вопрос, наверное, связан прежде всего с тем, что была утечка информации о том, что в контактах между Москвой, Тегераном и Тель-Авивом в последние месяцы прошлого года обсуждались какие-то понимания о том, чтобы не угрожать нападением друг на друга, чтобы Иран не угрожал Израилю, Израиль не угрожал Ирану», – заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что контакты осуществлялись по инициативе как израильской стороны, так и иранской. По его словам, Россия традиционно готова оказывать посреднические услуги, когда к ней обращаются с подобными обращениями.

«Мы никогда эти добрые услуги не навязываем. Когда мы нужны, мы всегда откликаемся», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.