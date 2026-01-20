USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Хороший, плохой, ужасный

три возможных сценария по Гренландии
18:08 805

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Стубб назвал три сценария дальнейшего развития событий, а именно: хороший, плохой и ужасный.

«Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать ситуацию, найти выход и затем усилить безопасность в Арктике в рамках НАТО.

Плохой сценарий - это то, что повлечет за собой разрыв между Гренландией и Данией, который будет вынужденным тем или иным образом и результат которого нам неизвестен», - сказал финский лидер.

Ужасным сценарием, в который, по словам Стубба, никто не верит, является военный переворот.

Президент Финляндии добавил, что он и другие европейские лидеры хотят найти решение.

В то же время он отметил, что есть группа людей, которые считают, что внимание Трампа к Гренландии является «переломным моментом» и что пришло время для «жесткого противостояния» и «соответствующих мер» в отношении США.

В то же время, как пишет The Economist, Европа, обеспокоенная последними заявлениями президента США Дональда Трампа о необходимости Гренландии для Америки, рассматривает несколько сценариев защиты крупнейшего острова мира от возможных действий Вашингтона.

В публикации издания отмечается, что первый вариант защиты Гренландии называется «Разрядка напряженности» — попытка убедить американскую сторону, что Россия и Китай не представляют угрозы, и создать миссию «Арктический часовой».

Второй сценарий - «Сдерживание и контрмеры» - предполагает экономическое давление на США, включая санкции против компаний, добывающих ресурсы Гренландии без разрешения, возможную распродажу американских гособлигаций и закрытие военных баз США в Европе.

Третий вариант — «Ожидание новой цели» — рассчитан на то, что Трамп переключится на другие вопросы, например, Иран или выборы 2026 года, и что его заявления о Гренландии — стратегический блеф для получения уступок от Дании.

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 53
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 654
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 466
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11364
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6043
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 898
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1721
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1457
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 492
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4210

ЭТО ВАЖНО

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 53
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 654
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 466
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11364
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6043
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 898
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1721
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1457
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 492
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4210
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться