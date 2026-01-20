Бундесвер бьет рекорды

Численность военнослужащих бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) достигла самого высокого за последние 12 лет уровня в 184 200 человек. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус агентству DPA.

«У нас лучшие результаты по набору военнослужащих с момента приостановки призыва. Кроме того, численность действующих войск достигла рекордного уровня за последние 12 лет», - сказал Писториус. Данная цифра, по его словам, отражает увеличение численности примерно на 3 тыс. военнослужащих по состоянию на 31 декабря 2025 года.

По данным Министерства обороны ФРГ, число добровольно проходящих военную службу в 2025 году выросло до 12,2 тыс. человек по сравнению с 10,3 тыс. в 2024 году. Это увеличение более чем на 18%. Однако поставленная цель составляла 15 тыс. добровольцев. Ожидается, что в 2026 году этот показатель вырастет до 20 тыс. Писториус назвал рост численности личного состава признаком большого доверия к бундесверу.

В 2024 году численность военнослужащих действующей армии ФРГ незначительно сократилась и составляла приблизительно 181 150 человек. Однако для достижения новых целей НАТО численность Бундесвера должна составить к 2035 году 260 тыс. человек. Кроме того, в резерве должно быть 200 тыс. военнослужащих.

Нынешняя ситуация в области безопасности, планы НАТО и вытекающие из этого задачи, как пояснила DPA представитель оборонного ведомства ФРГ, создают значительную потребность в военнослужащих, а также в технике и инфраструктуре. Только в этом случае, по ее словам, Германия сможет внести свой вклад в сдерживание и оборону.

1 января 2026 года в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды бундесвера пока будет проходить на добровольной основе.

15 января бундесвер начал рассылать анкеты тем, кому исполнилось 18 лет (юношам). Согласно новому закону, совершеннолетние обязаны заполнить эту анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.