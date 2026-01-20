USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Пошлины Трампа оплачиваются из карманов американцев

исследование Кильского института мировой экономики
18:23 613

Бремя расходов, связанных с торговыми пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом в 2025 году, почти полностью ложится на плечи американцев. Об этом свидетельствует новое исследование Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy).

Этот вывод противоречит утверждениям президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял, что тарифы будут оплачивать иностранные поставщики. Введение пошлин не привело к притоку иностранного богатства в США, отмечает один из авторов исследования Юлиан Хинц, профессор экономики Университета Билефельда.

Проанализировав поставки стоимостью $4 трлн за период с января 2024 года по ноябрь 2025-го, эксперты пришли к выводу, что зарубежные экспортеры приняли на себя лишь 4% дополнительных издержек, несколько снизив цены. Остальные 96% пришлось оплатить американским покупателям и импортерам.

Порядка $200 млрд новых тарифов в прошлом году «были почти полностью оплачены американцами», говорит Хинц. Со временем это, вероятно, приведет к разогреву инфляции в США, которая до сих пор оставалась умеренной.

Экономисты Кильского института называют несколько возможных причин того, что экспортеры не стали активно снижать цены на поставляемую в США продукцию. В частности, они могли найти покупателей в других странах или считают, что окончательный размер пошлин еще изменится и до тех пор целесообразно удерживать цены на текущем уровне.

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 55
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 659
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 468
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11367
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6044
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 902
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1724
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1459
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 492
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212

ЭТО ВАЖНО

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 55
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 659
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 468
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11367
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6044
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 902
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1724
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1459
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 492
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться