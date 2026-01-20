Зеленский: Европе нужна армия численностью 3 миллиона

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Европе необходимо иметь общие объединенные вооруженные силы, учитывая угрозу со стороны России. Об этом глава украинского государства заявил во время онлайн-общения с журналистами, сообщают украинские СМИ.

Зеленский заявил, что Россия до 2030 года планирует иметь армию численностью 2-2,5 млн человек. Поэтому он отметил, что объединенные вооруженные силы Европы, учитывая, что в каждой стране должна быть своя суверенная армия, должны быть готовы реагировать на «российскую угрозу».

По мнению украинского президента, численность объединенных вооруженных сил Европы должна насчитывать около 3 млн.

«Я с этим предложением обратился к лидерам Европы в прошлом году. Год прошел, скажу откровенно, ни одного шага навстречу к этой идее никто не сделал. Может, еще будут сейчас через все эти вызовы, может, лидеры Европы немного задумаются об этом», – добавил Зеленский.

16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

В ЕС 19 ноября 2025 года представили проект «военного Шенгена» для быстрого перемещения войск по территории Европы.

В декабре депутаты Европейского парламента призвали страны ЕС отменить внутренние границы для перемещения войск и военной техники, а также инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры по всей территории Евросоюза. 

