Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Антикоррупционные протесты в Сербии

18:31 493

Нови-Сад (Сербия). Акция протеста студентов против коррупции

Миннеаполис (США). Протестующий в маске с изображением Дональда Трампа

Кампала (Уганда). Сторонники действующего президента Уганды 81-летнего Йовери Мусевени танцуют, празднуя его победу на выборах и получение им седьмого срока на посту президента

Ракка (Сирия). Заброшенная тюрьма, которая до освобождения города охранялась курдскими боевиками из YPG/SDF в районе аль-Табка

Берлин (Германия). Иранская актриса Солмаз Панахи, дочь режиссера Джафара Панахи, позирует с наклейкой #freeiran на красной дорожке 38-й церемонии вручения Европейской кинопремии

Аллахабад (Индия). Нага-садху совершают священное омовение в Сангаме, месте слияния рек Ганг, Ямуна и мифической Сарасвати

Майорка (Испания). Епископ Майорки благословляет собаку во время церемонии благословения животных, которая проводится в День Святого Антония

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 61
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 663
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 469
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11374
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6047
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 906
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1728
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1461
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 494
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212

