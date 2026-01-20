Антикоррупционные протесты в Сербии

Нови-Сад (Сербия). Акция протеста студентов против коррупции

Миннеаполис (США). Протестующий в маске с изображением Дональда Трампа

Кампала (Уганда). Сторонники действующего президента Уганды 81-летнего Йовери Мусевени танцуют, празднуя его победу на выборах и получение им седьмого срока на посту президента

Ракка (Сирия). Заброшенная тюрьма, которая до освобождения города охранялась курдскими боевиками из YPG/SDF в районе аль-Табка

Берлин (Германия). Иранская актриса Солмаз Панахи, дочь режиссера Джафара Панахи, позирует с наклейкой #freeiran на красной дорожке 38-й церемонии вручения Европейской кинопремии

Аллахабад (Индия). Нага-садху совершают священное омовение в Сангаме, месте слияния рек Ганг, Ямуна и мифической Сарасвати