Разрушили статую курдянки-боевички

Табка (Сирия). Жители города Табка разрушили статую курдской женщины-бойца после освобождения города правительственными войсками от поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС)
Сент-Пол (США). Рейд против мигрантов
Газа (Палестина). Палестинцы греются у костра в палаточном лагере
Карачи (Пакистан). Члены семей пропавших без вести в слезах и в ожидании у обугленного многоэтажного торгового центра
Пенко (Чили). Лесные пожары, вспыхнувшие на юге и в центральной части Чили, унесли жизни по меньшей мере 20 человек
Дакар (Сенегал). Футбольные болельщики празднуют победу Сенегала на Кубке африканских наций