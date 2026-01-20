USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Разрушили статую курдянки-боевички

объектив haqqin.az
Отдел информации
18:39 1463

Табка (Сирия). Жители города Табка разрушили статую курдской женщины-бойца после освобождения города правительственными войсками от поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС)

Сент-Пол (США). Рейд против мигрантов

Газа (Палестина). Палестинцы греются у костра в палаточном лагере

Карачи (Пакистан). Члены семей пропавших без вести в слезах и в ожидании у обугленного многоэтажного торгового центра

Пенко (Чили). Лесные пожары, вспыхнувшие на юге и в центральной части Чили, унесли жизни по меньшей мере 20 человек

Дакар (Сенегал). Футбольные болельщики празднуют победу Сенегала на Кубке африканских наций

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 64
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 664
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 470
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11375
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6049
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 908
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1729
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1464
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 494
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212

ЭТО ВАЖНО

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 64
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 664
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 470
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11375
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6049
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 908
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1729
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1464
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 494
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться