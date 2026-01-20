Сколько продлится простой на крупнейшем месторождении Казахстана?

Добыча нефти на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз может быть остановлена еще на 7-10 суток после аварии, произошедшей 18 января, что приведет к сокращению экспорта сырья по системе Каспийского ⁠трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО), оператор Тенгиза, сообщила в понедельник, что из-за проблем с энергоснабжением производство на месторождениях Тенгиз и Королевское было остановлено. Днем ранее, 18 января, ⁠на Тенгизе, по данным Казмунайгаза (КМГ), произошло возгорание трансформаторов турбин GT-9.3 и GT-9.5 ⁠на ГТЭС-4.

«ТШО стоит до конца недели, но это может продлиться до февраля», - сказал ⁠один из источников.

Источники добавили, что из-за инцидента ТШО отменила уже пять партий нефти с прокачкой по ‌КТК в январе и феврале общим объемом около 600 000 - 700 000 тонн.

Пресс-‍служба ТШО во вторник подтвердила в письменном ответе на запрос Reuters, что «в качестве ‌меры предосторожности» временно приостановлена добыча на Тенгизе и Королевском, не уточнив причину возгорания производственных объектов и дату восстановления производства сырья.

Добыча сырья в Казахстане рухнула за первые 12 дней января на 35% к декабрю на фоне ограничений экспорта КТК. Однако в последующие дни она стала ⁠активно расти на двух каспийских гигантах - Кашагане и ‍Карачаганаке, по данным источника, знакомого с оперативной статистикой.

Так, Кашаган нарастил суточное производство за 1-‌19 января в среднем на 28% к уровню 1-12 января - до 197 000 баррелей, Карачаганак - на 21% - до 156 000 баррелей. Кроме того, добыча на Тенгизе за рассматриваемый период увеличилась на 6% - до 360 000 баррелей в сутки.

Пресс-службы операторов месторождений Карачаганак (Karachaganak Petroleum Operating, KPO) и Кашаган (NCOC) оперативно не ответили на запросы Reuters о комментарии.

«NCOC и KPO частично ‍компенсируют остановку на Тенгизе, но через ‍несколько дней КТК начнет снижать прокачку», - опасается трейдер.

Казахстан основные объемы нефти экспортирует по КТК, но из-за повреждения инфраструктуры морского терминала ‍в Южной Озереевке часть сырья перенаправляет в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и в Германию по нефтепроводу «Дружба».

Основным акционером ТШО является американская Chevron (50%), также доли в проекте есть ⁠у Exxon Mobil (25%), «Казмунайгаза» (20%) и «Лукойла» (5%).