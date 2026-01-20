500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп не нуждается в принятии специального закона для введения жестких пошлин против покупателей российской нефти, у него есть все необходимые полномочия, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, Трамп может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) — закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия (для введения 500% пошлин). Он может это сделать в рамках IEEPA, но Сенат хочет предоставить ему эти полномочия», — сказал Бессент.

Глава Минфина США отметил, что Китай — крупный покупатель российских энергоресурсов, а «венесуэльской нефти для них больше нет».

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Бессент также дал понять, что не видит угрозы для Североатлантического альянса, несмотря на разногласия между США и европейскими странами относительно Гренландии: «Я думаю, что НАТО в полной сохранности». По мнению министра, НАТО «в большей безопасности, чем когда-либо, благодаря президенту Трампу».

Бессент также утверждает, что контроль над Гренландией необходим Вашингтону для предотвращения возможного конфликта. По его словам, президент США «убежден в том, что она [Гренландия] должна быть частью США для предотвращения конфликта». Кроме того, как отметил глава американского Минфина, Трамп «уверен, что Гренландия необходима» США для эффективного развертывания системы противоракетной обороны Golden Dome.

Кроме того, министр финансов США призвал европейские страны не принимать ответных мер на новые американские таможенные пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии: «Я говорю всем - сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры».

По его словам, президент США Дональд Трамп, который прибудет в Давос уже в среду, будет открыт к предложениям относительно урегулирования разногласий по этому вопросу.

