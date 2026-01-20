USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Ильхам Алиев на заседании в Давосе

19:28 474

В рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе проходит панельное заседание на тему «Определение экономической идентичности Евразии».

В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 70
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 668
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 475
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11380
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6053
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 914
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1733
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1470
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 496
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212

ЭТО ВАЖНО

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 70
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 668
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 475
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11380
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6053
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 914
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1733
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1470
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 496
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться