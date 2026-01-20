Ильхам Алиев на заседании в Давосе

В рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе проходит панельное заседание на тему «Определение экономической идентичности Евразии».
В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
