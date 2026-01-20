Норвежцы могут лишиться имущества

В Норвегии массово рассылают письма гражданам, предупреждая, что военным, возможно, придется конфисковать их дома и транспортные средства, если начнется война с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.

Норвежские военные чиновники заявили, что письма были предварительным предупреждением для тех, чьи активы, возможно, потребуют реквизиции (принудительное изъятие или временное отчуждение имущества у частных лиц или организаций государством или военными властями в чрезвычайных ситуациях – ред.)

Политика реквизиции распространяется на транспортные средства, лодки, технику и имущество, и в понедельник 19 января было выдано около 13 500 «подготовительных реквизиций», действительных в течение одного года.

«Эти реквизиции имеют целью предупредить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны», - заявили норвежские военные.

Указанные письма не стали шоком для большинства получателей, поскольку две трети из них просто обновляли сообщения о реквизиции предыдущих лет.

Сообщения о реквизиции были выданы на фоне продолжающегося дипломатического кризиса между Соединенными Штатами и Европой из-за планов президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик в интервью Telegraph предупредил о масштабном расширении российских военных баз в Арктике.

«Россия наращивает оружие на Кольском полуострове, где расположен один из крупнейших арсеналов ядерных боеголовок в мире. Они направлены не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также через полюс на Канаду и США», - сказал Сандвик.

Москва также пытается получить полный контроль над Арктическим регионом, чтобы заблокировать доступ НАТО к ключевым судоходным путям, сказал министр обороны Норвегии.

«Мы являемся глазами и ушами НАТО в этом регионе, и мы видим, что они (россияне – ред.) испытывают новое оружие, например, гиперзвуковые ракеты, а также торпеды с ядерным двигателем и ядерные боеголовки», - резюмировал Сандвик.