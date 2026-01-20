USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Норвежцы могут лишиться имущества

19:38 436

В Норвегии массово рассылают письма гражданам, предупреждая, что военным, возможно, придется конфисковать их дома и транспортные средства, если начнется война с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.

Норвежские военные чиновники заявили, что письма были предварительным предупреждением для тех, чьи активы, возможно, потребуют реквизиции (принудительное изъятие или временное отчуждение имущества у частных лиц или организаций государством или военными властями в чрезвычайных ситуациях – ред.)

Политика реквизиции распространяется на транспортные средства, лодки, технику и имущество, и в понедельник 19 января было выдано около 13 500 «подготовительных реквизиций», действительных в течение одного года.

«Эти реквизиции имеют целью предупредить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны», - заявили норвежские военные.

Указанные письма не стали шоком для большинства получателей, поскольку две трети из них просто обновляли сообщения о реквизиции предыдущих лет.

Сообщения о реквизиции были выданы на фоне продолжающегося дипломатического кризиса между Соединенными Штатами и Европой из-за планов президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик в интервью Telegraph предупредил о масштабном расширении российских военных баз в Арктике.

«Россия наращивает оружие на Кольском полуострове, где расположен один из крупнейших арсеналов ядерных боеголовок в мире. Они направлены не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также через полюс на Канаду и США», - сказал Сандвик.

Москва также пытается получить полный контроль над Арктическим регионом, чтобы заблокировать доступ НАТО к ключевым судоходным путям, сказал министр обороны Норвегии.

«Мы являемся глазами и ушами НАТО в этом регионе, и мы видим, что они (россияне – ред.) испытывают новое оружие, например, гиперзвуковые ракеты, а также торпеды с ядерным двигателем и ядерные боеголовки», - резюмировал Сандвик.

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 72
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 669
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 475
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11380
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6054
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 915
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1734
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1472
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 496
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212

ЭТО ВАЖНО

В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 72
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 669
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
Ильхам Алиев на заседании в Давосе
19:28 475
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 19:35
19:35 11380
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6054
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке
500% пошлин против российской нефти, НАТО в безопасности, а Гренландия нужна Америке заявил глава Минфина США
19:15 915
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
18:17 1734
Разрушили статую курдянки-боевички
Разрушили статую курдянки-боевички объектив haqqin.az
18:39 1472
Антикоррупционные протесты в Сербии
Антикоррупционные протесты в Сербии объектив haqqin.az
18:31 496
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа
НАТО пытается спасти Гренландию от Трампа обновлено 17:58
17:58 2147
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 4212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться