Лукашенко: «Никакого миллиарда!»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для участия в инициативе американского лидера Дональда Трампа «Совет мира» необходимо внести $1 млрд. Об этом сообщает БелТА.
«Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — заявил Лукашенко журналистам (цитата по БелТА).
Агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава «Совета мира» сообщало, что для получения статуса постоянного члена организации страны должны будут внести $1 млрд в первый год. Временное членство — на три года — предоставляется бесплатно.
Беларусь присоединяется к «Совету мира», предложенному президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий документ подписал президент республики Александр Лукашенко.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, документ был подписал в полном соответствии с процедурой, обозначенной в письме Трампом.
Ранее Трамп подтвердил приглашение президента России Владимира Путина в «Совет мира» по Газе.