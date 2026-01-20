USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Лукашенко: «Никакого миллиарда!»

обновлено 20:35
20:35 2304

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для участия в инициативе американского лидера Дональда Трампа «Совет мира» необходимо внести $1 млрд. Об этом сообщает БелТА.

«Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — заявил Лукашенко журналистам (цитата по БелТА).

Агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава «Совета мира» сообщало, что для получения статуса постоянного члена организации страны должны будут внести $1 млрд в первый год. Временное членство — на три года — предоставляется бесплатно.

* * * 19:56

Беларусь присоединяется к «Совету мира», предложенному президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий документ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, документ был подписал в полном соответствии с процедурой, обозначенной в письме Трампом.

Ранее Трамп подтвердил приглашение президента России Владимира Путина в «Совет мира» по Газе.

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
22:04 309
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53 524
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20 1044
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08 589
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59 1102
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41 2076
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20:20 13422
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
15:52 3064
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 1119
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 2059
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6808

