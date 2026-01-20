В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи

Иранские законодатели предупредили, что любое нападение на верховного лидера Али Хаменеи будет равносильно объявлению войны «всему исламскому миру» и приведет к вынесению «фетвы о джихаде», сообщило полуофициальное иранское агентство ISNA со ссылкой на парламентский комитет по национальной безопасности.

«Любая атака на верховного лидера означает объявление войны всему исламскому миру и должна повлечь за собой вынесение фетвы о джихаде исламскими богословами и ответ «солдат ислама» во всех частях мира», - сказано в заявлении парламентской комиссии по национальной безопасности.

В минувшее воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с аналогичным предупреждением, заявив, что любое нападение на Хаменеи будет расценено как объявление войны. «Нападение на великого лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне с иранским народом», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Это заявление, предположительно, стало ответом на высказывания Трампа, призвавшего к смене руководства в Иране. В интервью изданию Politico в субботу Трамп заявил, что «пришло время искать новое руководство в Иране», обвинив Хаменеи в плохом управлении страной.