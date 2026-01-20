Позиция США: никакого сирийского Курдистана!

Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак заявил, что роль, для которой были созданы «Сирийские демократические силы» (SDF) в качестве основной силы по борьбе с «Исламским государством», завершилась. И потому больше нет необходимости в существовании отдельного военно-политического образования.

«Изначальная цель SDF как основной силы, ведущей борьбу с ИГИЛ на местах, в основном утратила свою актуальность, поскольку Дамаск теперь готов и способен взять на себя обязанности по обеспечению безопасности. Также включая контроль над местами содержания под стражей и лагерями ИГИЛ. У США нет интереса в долгосрочном военном присутствии в Сирии; они уделяют приоритетное внимание уничтожению остатков ИГИЛ, поддержке примирения и укреплению национального единства, не поддерживая сепаратизм или федерализм», - заявил Баррак.

По словам дипломата, это создает уникальную возможность для курдов: интеграция в новое сирийское государство предлагает полные гражданские права, признание в качестве неотъемлемой части Сирии, конституционную защиту курдского языка и культуры и полноценное участие в системе государственного управления: «Интеграция при активной дипломатической поддержке США представляет собой наиболее реалистичный и сильный шанс для курдов обеспечить долгосрочную безопасность и гарантированные права в рамках признанного сирийского национального государства».