USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Позиция США: никакого сирийского Курдистана!

20:14 2118

Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак заявил, что роль, для которой были созданы «Сирийские демократические силы» (SDF) в качестве основной силы по борьбе с «Исламским государством», завершилась. И потому больше нет необходимости в существовании отдельного военно-политического образования.

Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак

«Изначальная цель SDF как основной силы, ведущей борьбу с ИГИЛ на местах, в основном утратила свою актуальность, поскольку Дамаск теперь готов и способен взять на себя обязанности по обеспечению безопасности. Также включая контроль над местами содержания под стражей и лагерями ИГИЛ. У США нет интереса в долгосрочном военном присутствии в Сирии; они уделяют приоритетное внимание уничтожению остатков ИГИЛ, поддержке примирения и укреплению национального единства, не поддерживая сепаратизм или федерализм», - заявил Баррак.

По словам дипломата, это создает уникальную возможность для курдов: интеграция в новое сирийское государство предлагает полные гражданские права, признание в качестве неотъемлемой части Сирии, конституционную защиту курдского языка и культуры и полноценное участие в системе государственного управления: «Интеграция при активной дипломатической поддержке США представляет собой наиболее реалистичный и сильный шанс для курдов обеспечить долгосрочную безопасность и гарантированные права в рамках признанного сирийского национального государства».

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
22:04 311
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53 530
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20 1050
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08 590
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59 1104
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41 2080
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20:20 13425
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
15:52 3064
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 1120
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 2060
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6808

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
22:04 311
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53 530
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20 1050
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08 590
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59 1104
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41 2080
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20:20 13425
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
15:52 3064
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 1120
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 2060
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться