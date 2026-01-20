USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Гренландию могут отобрать силой

20:31 1071

Применение военной силы против Гренландии маловероятно, но не может быть исключено. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен.

«Страна, оказывающая на нас давление, не отказалась от своих взглядов. Применение военной силы маловероятно, но не исключено. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы, это ответственный шаг, даже если мы не ожидаем, что это произойдет», - сказал он.

По его словам, на острове необходимо более значительное присутствие военных из европейских стран, так как «в Арктике растет напряженность». При этом Нильсен еще раз подчеркнул, что Гренландия является частью НАТО и что военная операция будет иметь далеко идущие последствия, выходящие далеко за пределы границ Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что Гренландию можно аннексировать.

