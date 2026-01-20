Армения хочет открытия границы с Турцией

«В политике существуют интересы. Но эти интересы должны быть связаны с экономическим развитием наших стран, с благополучием наших народов, с добрососедскими, мирными и дружескими отношениями с соседями. То же самое касается и Турции. Если мы будем специально искать проблемы - мы их найдем. Но в этом нет необходимости. У нас есть сосед - Турция, и мы должны быть с ней соседями», - отметил он.

По словам Хачатуряна, в данном контексте очень важно открытие коммуникаций между странами региона: «Мы должны открыть границы, так же как с Ираном, так же как с Грузией. Я привожу пример Армении. Существуют разные подходы, разные оценки происходящих процессов и событий во всех этих странах. Но в конечном итоге есть и интерес Армении, который совпадает с принципами мира, добрососедских отношений и взаимной полезности. Это общий интерес».