Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Армения хочет открытия границы с Турцией

20:45 664

Армения и Турция должны поддерживать добрососедские отношения. Открытие границ между двумя странами весьма важно для экономического развития региона. Об этом сказал президент Армении Ваагн Хачатурян на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщают армянские СМИ.

«В политике существуют интересы. Но эти интересы должны быть связаны с экономическим развитием наших стран, с благополучием наших народов, с добрососедскими, мирными и дружескими отношениями с соседями. То же самое касается и Турции. Если мы будем специально искать проблемы - мы их найдем. Но в этом нет необходимости. У нас есть сосед - Турция, и мы должны быть с ней соседями», - отметил он.

По словам Хачатуряна, в данном контексте очень важно открытие коммуникаций между странами региона: «Мы должны открыть границы, так же как с Ираном, так же как с Грузией. Я привожу пример Армении. Существуют разные подходы, разные оценки происходящих процессов и событий во всех этих странах. Но в конечном итоге есть и интерес Армении, который совпадает с принципами мира, добрососедских отношений и взаимной полезности. Это общий интерес».

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
22:04 314
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53 534
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20 1050
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08 590
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59 1106
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41 2085
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20:20 13427
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
15:52 3065
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 1122
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 2061
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6811

