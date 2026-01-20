Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве

По мере продвижения сирийских правительственных войск в районах, контролируемых «Сирийскими демократическими силами» (SDF), Мурат Карайылан, лидер военного крыла террористической Рабочей партии Курдистана, находящийся в международном розыске, заявил, что последние события в Сирии являются «международным заговором».

Карайылан обвинил страны Запада в предательстве, одновременно посылая сигнал курдским группировкам: «Мы с вами, чего бы это ни стоило».

В своем заявлении Карайылан раскритиковал западных союзников, прежде всего США, и государства международной коалиции, заявив, что их позиция, позволившая сирийским силам продвинуться вперед, станет «черным пятном» для этих государств. Утверждая, что США, Великобритания, Германия и Франция подготовили почву для атак, Карайылан заявил, что молчание международного сообщества якобы будет иметь серьезные последствия.

Он также обратился к курдским группировкам в Сирии, сказав: «Какой бы ни была цена, мы никогда не оставим вас одних. В этом процессе мы, как и весь курдский народ, сделаем все необходимое…»