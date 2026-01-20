USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве

20:59 1109

По мере продвижения сирийских правительственных войск в районах, контролируемых «Сирийскими демократическими силами» (SDF), Мурат Карайылан, лидер военного крыла террористической Рабочей партии Курдистана, находящийся в международном розыске, заявил, что последние события в Сирии являются «международным заговором».

Карайылан обвинил страны Запада в предательстве, одновременно посылая сигнал курдским группировкам: «Мы с вами, чего бы это ни стоило».

В своем заявлении Карайылан раскритиковал западных союзников, прежде всего США, и государства международной коалиции, заявив, что их позиция, позволившая сирийским силам продвинуться вперед, станет «черным пятном» для этих государств. Утверждая, что США, Великобритания, Германия и Франция подготовили почву для атак, Карайылан заявил, что молчание международного сообщества якобы будет иметь серьезные последствия.

Он также обратился к курдским группировкам в Сирии, сказав: «Какой бы ни была цена, мы никогда не оставим вас одних. В этом процессе мы, как и весь курдский народ, сделаем все необходимое…»

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
22:04 320
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53 539
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20 1052
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08 591
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59 1110
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41 2090
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20:20 13429
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
15:52 3065
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 1123
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 2065
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6813

