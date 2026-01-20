В Израиле сносят штаб-квартиру БАПОР

Власти Израиля начали демонтаж комплекса зданий штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Восточном Иерусалиме. Об этом 20 января сообщает Tagesschau.

Израильские силы привлекли тяжелую технику, в том числе бульдозеры, для сноса штаб-квартиры агентства, уточняют авторы материала.

Израиль признает Восточный Иерусалим своей территорией, поэтому в соответствии с законом, запрещающим деятельность агентства на территории еврейского государства, земельное управление страны объявило о том, что вступило во владение участком площадью около 4,6 га, на территории которого располагается штаб-квартира организации.

Глава агентства Филипп Лаззарини осудил решение о сносе штаб-квартиры, назвав это «новым уровнем открытого и преднамеренного пренебрежения международным правом».

В октябре прошлого года суд ООН обязал Израиль обеспечить основные потребности палестинцев. Суд указал, что обязательства Израиля в этой области закреплены в ст. 59 IV Женевской конвенции. Консультативное заключение было подготовлено по итогам заседаний, где рассматривались вопросы обязательств Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинских территориях.

В свою очередь постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон 22 октября назвал позорным консультативное решение суда ООН, обязывающее Израиль обеспечивать основные потребности палестинского населения и сотрудничать с гуманитарными организациями.