Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

В Израиле сносят штаб-квартиру БАПОР

21:03

Власти Израиля начали демонтаж комплекса зданий штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Восточном Иерусалиме. Об этом 20 января сообщает Tagesschau.

Израильские силы привлекли тяжелую технику, в том числе бульдозеры, для сноса штаб-квартиры агентства, уточняют авторы материала.

Израиль признает Восточный Иерусалим своей территорией, поэтому в соответствии с законом, запрещающим деятельность агентства на территории еврейского государства, земельное управление страны объявило о том, что вступило во владение участком площадью около 4,6 га, на территории которого располагается штаб-квартира организации.

Глава агентства Филипп Лаззарини осудил решение о сносе штаб-квартиры, назвав это «новым уровнем открытого и преднамеренного пренебрежения международным правом».

В октябре прошлого года суд ООН обязал Израиль обеспечить основные потребности палестинцев. Суд указал, что обязательства Израиля в этой области закреплены в ст. 59 IV Женевской конвенции. Консультативное заключение было подготовлено по итогам заседаний, где рассматривались вопросы обязательств Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинских территориях.

В свою очередь постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон 22 октября назвал позорным консультативное решение суда ООН, обязывающее Израиль обеспечивать основные потребности палестинского населения и сотрудничать с гуманитарными организациями.

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
22:04
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит?
20:20
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку
15:52
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу
19:22
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
16:44

