Трамп отклонил приглашение Макрона

Президент США Дональд Трамп пока не планирует посещать внеочередной саммит «Группы семи» (G7) в Париже, посвященный вопросам Гренландии, Украины и Сирии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и отмечает возможность пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» для участия в мероприятии «на полях» саммита.