Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы

Выступая на сессии «Определяя экономическую идентичность Евразии» в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, Хачатурян сказал, что лидеры Азербайджана и Армении продемонстрировали политическую волю и мужество для шагов по укреплению мира, которого не было более 30 лет.

Через несколько лет общение и совместный бизнес между гражданами Армении и Азербайджана станут обычным делом, уверен президент Армении Ваагн Хачатурян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, несколько лет назад это было трудно представить, однако сейчас в Армению поступают грузы из Азербайджана через территорию Грузии. Наступит время, когда страны смогут отправлять друг другу грузы напрямую, сказал с уверенностью президент Армении.

Хачатурян отметил, что жители Армении «уже могут покупать азербайджанское топливо для своих машин, тогда как несколько лет назад само упоминание такой возможности вызвало бы однозначно враждебную реакцию».

«…До подписания документов 8 августа 2025 года мы просыпались и следили за новостями на границе. Сейчас мы стали забывать об этом и живем в то время, когда нужно осуществлять проекты будущего», – заявил президент Армении.

Хачатурян считает, что через какое-то время откроются границы, граждане Армении и Азербайджана будут торговать друг с другом. Он выразил уверенность, что двум странам «удастся преодолеть проблемы…»

По мнению Хачатуряна, подписанные в Вашингтоне соглашения могут быть действенными, поскольку, во-первых, достигнуты на конкретных принципах взаимного уважения территориальной целостности и юрисдикции сторон, а, во-вторых, потому что их политические интересы подкрепляются экономическими. Южный Кавказ – это лучший коридор в контексте проводящихся в настоящее время обсуждений о маршрутах товарооборота между Европой и Азией, сказал президент Армении.

Хачатурян поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметил роль президента США Дональда Трампа, который «взял на себя ответственность за организацию подписания соглашений».