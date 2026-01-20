USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы

21:20 1059

Через несколько лет общение и совместный бизнес между гражданами Армении и Азербайджана станут обычным делом, уверен президент Армении Ваагн Хачатурян.

Выступая на сессии «Определяя экономическую идентичность Евразии» в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, Хачатурян сказал, что лидеры Азербайджана и Армении продемонстрировали политическую волю и мужество для шагов по укреплению мира, которого не было более 30 лет.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, несколько лет назад это было трудно представить, однако сейчас в Армению поступают грузы из Азербайджана через территорию Грузии. Наступит время, когда страны смогут отправлять друг другу грузы напрямую, сказал с уверенностью президент Армении.

Хачатурян отметил, что жители Армении «уже могут покупать азербайджанское топливо для своих машин, тогда как несколько лет назад само упоминание такой возможности вызвало бы однозначно враждебную реакцию».

«…До подписания документов 8 августа 2025 года мы просыпались и следили за новостями на границе. Сейчас мы стали забывать об этом и живем в то время, когда нужно осуществлять проекты будущего», – заявил президент Армении.

Хачатурян считает, что через какое-то время откроются границы, граждане Армении и Азербайджана будут торговать друг с другом. Он выразил уверенность, что двум странам «удастся преодолеть проблемы…»

По мнению Хачатуряна, подписанные в Вашингтоне соглашения могут быть действенными, поскольку, во-первых, достигнуты на конкретных принципах взаимного уважения территориальной целостности и юрисдикции сторон, а, во-вторых, потому что их политические интересы подкрепляются экономическими. Южный Кавказ – это лучший коридор в контексте проводящихся в настоящее время обсуждений о маршрутах товарооборота между Европой и Азией, сказал президент Армении.

Хачатурян поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметил роль президента США Дональда Трампа, который «взял на себя ответственность за организацию подписания соглашений».

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
22:04 325
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53 542
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20 1060
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08 593
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59 1116
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41 2098
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20:20 13434
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
15:52 3067
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 1123
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 2070
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6813

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
22:04 325
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
21:53 542
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
21:20 1060
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
21:08 593
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20:59 1116
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20:41 2098
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20:20 13434
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
15:52 3067
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
В парламенте Ирана угрожают «джихадом» в случае нападения на Хаменеи
19:54 1123
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика
19:22 2070
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет все еще актуально
16:44 6813
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться