Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»

Выступая в очках-авиаторах из-за проблем с глазом, французский президент осудил «все более жесткую конкуренцию» со стороны США, заявив, что их цель – «ослабить и подчинить Европу». «Европа должна решить свои ключевые проблемы», – подчеркнул Макрон.

Европа «должна без колебаний использовать» имеющиеся в ее распоряжении инструменты для защиты своих интересов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его заявления приводит RFI.

Свою речь Макрон начал словами «настало время мира, стабильности и предсказуемости», вызвав смех в зале. Однако «мы подошли к нестабильности и дисбалансу», добавил президент Франции, отметив, что «конфликты стали нормой». «Мы скатываемся к миру без законов, где, похоже, имеет значение лишь право сильного», — заявил Макрон, упомянув, в частности, войну России против Украины. «Не будем робкими, не будем разделенными. Нельзя принимать мировой порядок, который определяется теми, кто говорит громче всех», — заявил он.

Макрон подчеркнул необходимость «урегулировать вопрос войны в Украине» и сосредоточиться на мире в Европе. Он также выразил сожаление в связи с новыми угрозами введения таможенных пошлин против европейских стран.

Говоря о «конкуренции» со стороны США, Макрон назвал ее «новым колониальным подходом», цель которого — «ослабить и подчинить Европу». В связи с этим он призвал Францию и ЕС укреплять свой суверенитет и автономию, одновременно отстаивая действенный многосторонний подход, в частности упомянув участие Франции в учениях в Гренландии. Европа должна «использовать» свои «очень мощные» инструменты, когда к ней «не проявляют уважения», добавил Макрон, имея в виду, в частности, активацию инструмента Европейского союза по борьбе с принуждением в случае продолжения торговой войны. Этот инструмент, для применения которого требуется квалифицированное большинство государств-членов ЕС, позволяет, в частности, замораживать доступ к европейским рынкам государственных закупок или блокировать определенные инвестиции.

«Можете себе представить? Безумие, что нам, возможно, впервые придется использовать антипринудительный инструмент против Соединенных Штатов», — отметил президент Франции.

Как заявил Макрон, Европе необходимо восполнить нехватку экономического роста, опираясь на три столпа суверенитета: защиту, упрощение и инвестиции. Сожалея о том, что европейская конкурентоспособность отстает от американской, он назвал европейцев «слишком наивными» перед лицом закрытых или защищенных рынков. Макрон призвал к большему реализму и объявил о намерении вместе с Европейской комиссией заложить основы «европейского предпочтения» для защиты промышленности Старого Света.

Французский президент также подчеркнул необходимость развития рынков капитала, чтобы позволить европейцам активнее инвестировать свои сбережения в инновации в Европе. «В Европе есть сбережения, причем даже больше, чем в Соединенных Штатах, но слишком большая их часть инвестируется за пределами Евросоюза», — отметил он, призвав также «упростить» правила и укрепить единый рынок для поддержки инноваций и роста. Глава государства также счел ЕС недостаточно вооруженным перед масштабами государственных и частных инвестиций в США.

Выступая в защиту европейской модели, Макрон подчеркнул, что «Европа может быть медлительной, но она предсказуема и основана на верховенстве права, что в нынешние времена является преимуществом». Франция и Европа, добавил он, «привержены» «национальному суверенитету» и «Уставу ООН», после чего повторил: «Мы предпочитаем верховенство права жестокости».

После выступления Макрон подтвердил журналистам, что не намерен проводить в Давосе встречу с Дональдом Трампом, который должен выступить там с речью в среду днем. Президент Франции также заявил, что на четверг в Париже не запланировано никакой встречи G7 — мероприятия, которое он изначально предлагал Дональду Трампу в SMS с целью попытаться сгладить трансатлантические разногласия. «Никакой встречи не запланировано. Есть готовность французского председательства ее организовать», — сказал он в разговоре с журналистом AFP на полях форума в Давосе.

Ранее Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа присоединиться к его «Совету мира» по Газе, что побудило президента США пригрозить 200%-ными пошлинами на французское вино и шампанское.

На пресс-конференции перед выступлением Эммануэля Макрона в Давосе Елисейский дворец недвусмысленно раскритиковал тарифную стратегию Трампа, заявив, что Франция не рассматривает пошлины как решение глобальных проблем или экономических дисбалансов.