Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP

20 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором одной из ведущих мировых компаний по управлению активами - BlackRock Ларри Финком, а также основателем, председателем и главным исполнительным директором входящей в ее состав компании Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и BlackRock, а также потенциальные инвестиционные возможности в инфраструктурном секторе в Азербайджане.

Была затронута важность подписания в рамках визита президента Азербайджана в Давос протокола о намерениях по долгосрочному сотрудничеству между Государственным нефтяным фондом и BlackRock и входящей в ее состав глобальной компанией по управлению инвестициями в инфраструктуру Global Infrastructure Partners. Документ предусматривает продолжение сотрудничества в долгосрочной стратегической перспективе, а также изучение потенциальных инвестиционных возможностей в Азербайджане в рамках международной платформы инвестиций в инфраструктуру. Согласно протоколу о намерениях, планируется рассмотрение возможностей вложения в течение трех-четырех лет капитала в размере до 1,5 млрд долларов США в управляемые GIP инфраструктурные фонды ГНФАР и совместные инвестиционные возможности. В рамках сотрудничества предусматривается оценка потенциальных инвестиционных возможностей в сфере дата-центров и инфраструктуры, обслуживающих региональные потребности в облачных технологиях и искусственном интеллекте в Азербайджане, изучение перспектив партнерства в области аэропортовой инфраструктуры с учетом операционного и управленческого опыта Global Infrastructure Partners.

В заключение встречи с участием президента Азербайджана состоялась церемония обмена протоколом о намерениях.

