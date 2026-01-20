Европейцев уже не привлекает американская миссия по Газе

Европейские государства пересматривают свое участие в американском Центре гражданско-военной координации (CMCC), созданном для работы по Газе в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили агентству дипломаты, ряд стран рассматривает возможность сокращения или даже полного прекращения участия в миссии на фоне отсутствия прогресса в гуманитарной сфере и политической «бесцельности» работы центра.

CMCC был создан в октябре прошлого года на юге Израиля и задумывался как ключевой механизм первого этапа перемирия: он должен был контролировать прекращение огня и вырабатывать основы послевоенного управления Газой. В работе центра участвовали представители Франции, Германии, Великобритании, Египта, ОАЭ и ряда других стран, которые направили туда персонал, рассчитывая повлиять на будущее сектора.

Однако, по данным Reuters, после новогодних праздников сотрудники ряда европейских государств так и не вернулись на базу центра в районе границы с Газой. Восемь западных дипломатов, опрошенных агентством, охарактеризовали работу миссии как лишенную четкой стратегии. Один из них назвал центр «бесцельным», другой сказал, что все считают это катастрофой, но альтернативы пока нет.

При этом дипломаты уверены, что большинство стран не решатся официально выйти из миссии, чтобы не раздражать Белый дом и сохранить возможность будущего участия. Дополнительным фактором является опасение, что уход европейцев оставит Израилю еще больший контроль над формированием послевоенной политики, тем более что в центре отсутствуют какие-либо палестинские представители.

В результате миссия, задуманная как международный координационный инструмент, все чаще воспринимается как структура без ясного курса, чья роль в реальном изменении ситуации в Газе остается под вопросом, пишет издание.