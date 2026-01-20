Буданов о «кардинальном решении войны»

Украина находится на пути к кардинальному решению войны, однако говорить о скором мире некорректно. Об этом сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов 20 января, сообщают украинские СМИ.

«Максимально интересный вопрос — где мы находимся сейчас. Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самой кровавой и ужасной войной на территории Европы после завершения Второй мировой. И точно одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира», — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что, несмотря на существующее движение, никаких гарантий быстрого завершения войны нет. По его словам, ключевая работа ведется со стороны Украины и ее партнеров, в том числе США.

В то же время он отметил, что результат мирного процесса будет в значительной степени зависеть от позиции Российской Федерации.

«Сможем ли мы добиться успеха в ближайшей перспективе или нет, во многом зависит от Российской Федерации. Вы понимаете, с кем мы имеем дело. Не думаю, что нужны лишние слова в этом вопросе», — добавил он.

Буданов также очертил нынешнее состояние переговорных усилий как осторожно положительное.

«Мы двигаемся. И сдержанный оптимизм — это тот термин, который я использовал бы для четкого определения этой ситуации», — подчеркнул он.

Отдельно руководитель ОП (Офиса президента Украины – ред.) в Давосе прокомментировал заявления о якобы отсутствии Украины в мирном процессе, назвав такие утверждения некорректными.

«О присутствии Украины в переговорах свидетельствует работа нашей делегации с американской стороной по мирному соглашению — в частности, над гарантиями безопасности и планом восстановления», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир, достичь которого можно только в сотрудничестве с партнерами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после очередной атаки РФ для него важно разработать план, как помочь людям, поэтому он пока не летит в Давос.