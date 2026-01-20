Трамп «остановил» побег из сирийской тюрьмы «европейских заключенных»

«Мы хорошо поработали с Сирией. У них случился побег, европейские заключенные пытались сбежать, я это остановил. Это случилось вчера, - приводит издание слова американского лидера. — Это были наихудшие террористы в мире, все они выходцы из Европы».

Газета отмечает, что речь идет о тюрьме в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасака. Как передавал телеканал Syria TV, МВД в переходном правительстве Сирии арестовало 81 члена террористической группировки «Исламское государство», которые сбежали из этого пенитенциарного заведения. Операция по преследованию боевиков началась после того, как подразделения сирийской армии вошли в город. По данным МВД, «СДС» допустили бегство около 120 членов ИГ. Силы безопасности переходного правительства страны продолжают поиски остающихся на свободе боевиков.