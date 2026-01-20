USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе

что бы это значило?
20 января 2026, 22:50 1541

Марк Савайя, специальный посланник США в Ираке, опубликовал в своем аккаунте в X фото с изображением президента Дональда Трампа, которое вызвало реакцию иракских пользователей соцсети.

На фото Трамп сидит за столом, на котором видны несколько красных бейсболок со словами «Сделаем Америку снова великой», стакан колы и купюра в пять динаров.

Ряд иракских пользователей заявили, что банкнота эта выпущена во время правления Саддама Хусейна в Ираке. Другие задались вопросом, почему купюра в пять динаров лежит на столе перед Трампом.

20 января 2026, 23:54 765
