«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе

Марк Савайя, специальный посланник США в Ираке, опубликовал в своем аккаунте в X фото с изображением президента Дональда Трампа, которое вызвало реакцию иракских пользователей соцсети.

На фото Трамп сидит за столом, на котором видны несколько красных бейсболок со словами «Сделаем Америку снова великой», стакан колы и купюра в пять динаров.

Ряд иракских пользователей заявили, что банкнота эта выпущена во время правления Саддама Хусейна в Ираке. Другие задались вопросом, почему купюра в пять динаров лежит на столе перед Трампом.