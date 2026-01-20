Зеленский: Киевляне без света и тепла

В Киеве по состоянию на вечер 20 января более миллиона потребителей остаются без электричества. Также более 4 тысяч многоквартирных домов остались без тепла. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщают украинские СМИ.

Кроме этого, по его словам, значительное количество домов столицы без тепла – более чем 4 тысячи многоэтажек.