Зеленский: Киевляне без света и тепла

В Киеве по состоянию на вечер 20 января более миллиона потребителей остаются без электричества. Также более 4 тысяч многоквартирных домов остались без тепла. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщают украинские СМИ.
Кроме этого, по его словам, значительное количество домов столицы без тепла – более чем 4 тысячи многоэтажек.
«Все силы должны быть направлены, чтобы облегчить ситуацию. Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь, и как перестроить работу: как поддержать людей, как поддержать бизнес», – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что нужна максимальная координация с бизнесом – как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны дополнительные программы поддержки для населения.
«Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений», – заявил Зеленский.