Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Команда Трампа довольна переговорами с человеком Путина

20 января 2026, 23:04 694

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф назвал переговоры с спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым «очень позитивными». Об этом Уиткофф сообщил РИА Новости.

В переговорах также участвовал зять президента США Джаред Кушнер. Кирилл Дмитриев отказался отвечать на вопрос о темах, которые обсуждали участники переговоров, передает агентство. При этом он утверждал, что встречи с американской стороной в Давосе проходят конструктивно, и «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Встреча продолжалась свыше двух часов.

Дмитриев, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вместе посетили павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на отсутствие официальных приглашений для российских властей и бизнеса с 2022 года, 20 января Дмитриев прибыл в Давос.

По данным The Financial Times, изначально ключевой темой Всемирного экономического форума была война в Украине, однако лидеры ЕС, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус обсуждений на ситуацию вокруг Гренландии.

В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
20 января 2026, 23:54 769
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки... ФОТО, ВИДЕО
20 января 2026, 23:57 639
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе что бы это значило?
20 января 2026, 22:50 1544
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
20 января 2026, 22:04 1796
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
20 января 2026, 21:53 1953
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
20 января 2026, 21:20 2201
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
20 января 2026, 21:08 1034
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20 января 2026, 20:59 1927
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20 января 2026, 20:41 3518
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20 января 2026, 20:20 14270
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
20 января 2026, 15:52 3409

