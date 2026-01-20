Команда Трампа довольна переговорами с человеком Путина

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф назвал переговоры с спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым «очень позитивными». Об этом Уиткофф сообщил РИА Новости.

В переговорах также участвовал зять президента США Джаред Кушнер. Кирилл Дмитриев отказался отвечать на вопрос о темах, которые обсуждали участники переговоров, передает агентство. При этом он утверждал, что встречи с американской стороной в Давосе проходят конструктивно, и «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Встреча продолжалась свыше двух часов.

Дмитриев, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вместе посетили павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на отсутствие официальных приглашений для российских властей и бизнеса с 2022 года, 20 января Дмитриев прибыл в Давос.

По данным The Financial Times, изначально ключевой темой Всемирного экономического форума была война в Украине, однако лидеры ЕС, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус обсуждений на ситуацию вокруг Гренландии.