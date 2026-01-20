На фоне роста золота Россия заработала $216 миллиардов

С начала российско-украинской войны в 2022 году стоимость золотых резервов Центробанка РФ выросла более чем на 216 миллиардов долларов. Такие подсчеты сделало агентство Bloomberg.
Эта сумма сопоставима с объемом российских суверенных активов, замороженных в Европе (около €210 млрд или $244 млрд).
По данным ЦБ РФ на конец 2025 года, международные резервы России составили почти 755 миллиардов долларов, из них 326,5 миллиарда долларов пришлись на золото.
Банк России в 2025 году в основном воздерживался как от крупных закупок золота, так и от использования своих золотых резервов, объясняет Bloomberg. ЦБ России начал понемногу использовать свои золотые слитки только к концу года, поэтому запасы сократились до 74,8 миллиона тройских унций.
Тем не менее, по подсчетам агентства, сейчас на золото приходится около 43% резервов Банка России, тогда как до начала войны с Украиной его доля достигала 21%.
Россия - второй по величине производитель золота в мире. Страна добывает более 300 тонн драгметалла в год.
Цены на золото за 2025 год выросли на 65%, отмечает Bloomberg. С начала 2026-го золото подорожало еще более чем на 8%, его цена превысила 4700 долларов за унцию. Минфин РФ ожидает роста до пяти тысяч долларов и выше.
Рост цен на золото может восстановить большую часть финансового потенциала России, утраченного после заморозки суверенных активов на Западе, говорится в статье. При этом с 2022 года российское золото отрезано от западных рынков и не принимается Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов — самым крупным центром внебиржевой торговли золотом. Это осложняет любые потенциальные сделки России, в том числе с покупателями из Азии.