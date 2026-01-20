На фоне роста золота Россия заработала $216 миллиардов

Эта сумма сопоставима с объемом российских суверенных активов, замороженных в Европе (около €210 млрд или $244 млрд).

С начала российско-украинской войны в 2022 году стоимость золотых резервов Центробанка РФ выросла более чем на 216 миллиардов долларов. Такие подсчеты сделало агентство Bloomberg.

По данным ЦБ РФ на конец 2025 года, международные резервы России составили почти 755 миллиардов долларов, из них 326,5 миллиарда долларов пришлись на золото.

Банк России в 2025 году в основном воздерживался как от крупных закупок золота, так и от использования своих золотых резервов, объясняет Bloomberg. ЦБ России начал понемногу использовать свои золотые слитки только к концу года, поэтому запасы сократились до 74,8 миллиона тройских унций.

Тем не менее, по подсчетам агентства, сейчас на золото приходится около 43% резервов Банка России, тогда как до начала войны с Украиной его доля достигала 21%.

Россия - второй по величине производитель золота в мире. Страна добывает более 300 тонн драгметалла в год.

Цены на золото за 2025 год выросли на 65%, отмечает Bloomberg. С начала 2026-го золото подорожало еще более чем на 8%, его цена превысила 4700 долларов за унцию. Минфин РФ ожидает роста до пяти тысяч долларов и выше.

Рост цен на золото может восстановить большую часть финансового потенциала России, утраченного после заморозки суверенных активов на Западе, говорится в статье. При этом с 2022 года российское золото отрезано от западных рынков и не принимается Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов — самым крупным центром внебиржевой торговли золотом. Это осложняет любые потенциальные сделки России, в том числе с покупателями из Азии.