Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
«Джинн выпущен из бутылки»: пенсионный фонд Дании распродает облигации США

20 января 2026, 23:23 978

Датский пенсионный фонд AkademikerPension объявил о планах полностью избавиться до конца месяца от казначейских облигаций США.

Это решение, сообщает Bloomberg, стало ответной мерой на кредитные риски, которые, по мнению руководства фонда, создала политика президента Дональда Трампа. Главный инвестиционный директор фонда Андерс Шельде заявил агентству, что «кредитный рейтинг США оставляет желать лучшего, а финансовое положение американского правительства в долгосрочной перспективе — неустойчиво». По его словам, единственной причиной держать эти активы были соображения ликвидности и управления рисками, но теперь фонд «нашел альтернативу».

На конец 2025 года фонд, управляющий активами на $25 млрд, владел американскими гособлигациями на сумму около $100 млн. Шельде прямо связал решение о продаже с заявлениями Трампа о намерении установить контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании. «Джинн выпущен из бутылки», — прокомментировал он, добавив, что опасения по поводу финансовой дисциплины США и ослабления доллара также оправдывают отказ от американских активов.

В конце 2025 года Трамп активизировал риторику о захвате Гренландии, ссылаясь на возможный захват острова Россией или Китаем. В ответ Дания при поддержке других стран ЕС и Великобритании заявила о неприкосновенности своей территории и направила войска для учений НАТО в регионе.

20 января 2026, 23:54 770
20 января 2026, 23:57 642
20 января 2026, 22:50 1546
20 января 2026, 22:04 1798
20 января 2026, 21:53 1955
20 января 2026, 21:20 2202
20 января 2026, 21:08 1034
20 января 2026, 20:59 1928
20 января 2026, 20:41 3521
20 января 2026, 20:20 14272
20 января 2026, 15:52 3409

