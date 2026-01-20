«Джинн выпущен из бутылки»: пенсионный фонд Дании распродает облигации США

Это решение, сообщает Bloomberg, стало ответной мерой на кредитные риски, которые, по мнению руководства фонда, создала политика президента Дональда Трампа. Главный инвестиционный директор фонда Андерс Шельде заявил агентству, что «кредитный рейтинг США оставляет желать лучшего, а финансовое положение американского правительства в долгосрочной перспективе — неустойчиво». По его словам, единственной причиной держать эти активы были соображения ликвидности и управления рисками, но теперь фонд «нашел альтернативу».

На конец 2025 года фонд, управляющий активами на $25 млрд, владел американскими гособлигациями на сумму около $100 млн. Шельде прямо связал решение о продаже с заявлениями Трампа о намерении установить контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании. «Джинн выпущен из бутылки», — прокомментировал он, добавив, что опасения по поводу финансовой дисциплины США и ослабления доллара также оправдывают отказ от американских активов.

В конце 2025 года Трамп активизировал риторику о захвате Гренландии, ссылаясь на возможный захват острова Россией или Китаем. В ответ Дания при поддержке других стран ЕС и Великобритании заявила о неприкосновенности своей территории и направила войска для учений НАТО в регионе.