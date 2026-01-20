USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Переговоры Алиева и премьера Катара

20 января 2026, 23:30 440

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани.

Как сообщает официальный сайт главы государства, шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани передал главе азербайджанского государства приветствия эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Поблагодарив за приветствия, Ильхам Алиев просил передать и его приветствия эмиру Катара.

На встрече было выражено удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, подчеркнуто наличие широкого потенциала для развития сотрудничества во многих областях, в том числе в торгово-экономической сфере, выражена уверенность в дальнейшем укреплении сложившихся между двумя странами тесных связей. Отмечено успешное сотрудничество двух стран в восстановлении энергоснабжения Сирии благодаря поставкам азербайджанского газа в эту страну компанией SOCAR.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
20 января 2026, 23:54 770
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки... ФОТО, ВИДЕО
20 января 2026, 23:57 646
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе что бы это значило?
20 января 2026, 22:50 1547
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
20 января 2026, 22:04 1801
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
20 января 2026, 21:53 1955
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
20 января 2026, 21:20 2202
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
20 января 2026, 21:08 1034
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20 января 2026, 20:59 1928
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20 января 2026, 20:41 3522
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20 января 2026, 20:20 14272
Анкара загоняет джинна в бутылку
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
20 января 2026, 15:52 3409

