Премьер Украины благодарит Азербайджан

На своей странице в Telegram Свириденко отметила, что в ближайшие дни в Украину будут доставлены дополнительные энергетические грузы из Азербайджана, Словакии и Чехии.

Премьер-министр написала: «Благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь». Она сообщила, что вся помощь направляется на восстановление тепла и энергоснабжения в домах, а также реконструкцию энергетических объектов, пострадавших в результате российских обстрелов.

По ее словам, еще четыре страны готовятся предоставить Украине пакеты энергетической помощи.

Ранее сообщалось, что очередная партия электрооборудования в рамках гуманитарной помощи была направлена из Азербайджана в Украину. В состав гуманитарной помощи вошли 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также 27 тысяч метров кабелей и проводов.