Трамп уже любит Венесуэлу

«Они так хорошо с нами сотрудничают», – объяснил он. Глава Белого дома также похвалил лидера венесуэльской оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марию Мачадо. Он заявил, что с радостью бы привлек ее к разрешению ситуации с Венесуэлой.

15 января Трамп провел встречу с Мачадо, на которой она передала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира.

Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года и что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».