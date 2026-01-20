USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп уже любит Венесуэлу

20 января 2026, 23:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь «любит Венесуэлу». Его слова передает CBS News.

«Они так хорошо с нами сотрудничают», – объяснил он. Глава Белого дома также похвалил лидера венесуэльской оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марию Мачадо. Он заявил, что с радостью бы привлек ее к разрешению ситуации с Венесуэлой.

15 января Трамп провел встречу с Мачадо, на которой она передала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира.

Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года и что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

20 января 2026, 16:24
20 января 2026, 23:54
20 января 2026, 23:57
20 января 2026, 22:50
20 января 2026, 22:04
20 января 2026, 21:53
20 января 2026, 21:20
20 января 2026, 21:08
20 января 2026, 20:59
20 января 2026, 20:41
20 января 2026, 20:20

