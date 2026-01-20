«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...

Футболисты немецкого «Айнтрахта» прилетели в Баку, где завтра проведут матч 7-го тура Лиги чемпионов против чемпиона Азербайджана « Карабах а».

На борту летевшего из Франкфурта самолета было около 200 человек. Вместе с игроками главной и юношеской команд в столицу Азербайджана прибыли VIP-гости и привилегированные болельщики.

В составе соперников «Карабаха» в Баку прибыл и чемпион мира-2014 33-летний Марио Гетце. Также стоит отметить турецкого футболиста Узун Джана. Ожидается, что он в завтрашнем матче будет вместе с японцем Рицу Доаном помогать в атакующих действиях немцу ганского происхождения Ансгару Кнауффу, который будет располагаться на острие нападения гостей.

Также прилетели участники завершившегося в минувшее воскресенье Кубка Африки - алжирец Фарес Шаиби и тунисец Эльес Схири.

Деннис Шмитт был назначен временщиком после отставки Дино Топмеллера, которая случилась после пятничного матча в чемпионате Германии против «Вердера» (3:3). В Бундеслиге «Айнтрахт» занимает 7-е место, а в Лиге чемпионов перед 7-м туром шел на 30-й позиции.