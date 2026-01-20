«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...

USD 1.7000
Эльмир Алиев, отдел спорта
20 января 2026, 23:57 649

Футболисты немецкого «Айнтрахта» прилетели в Баку, где завтра проведут матч 7-го тура Лиги чемпионов против чемпиона Азербайджана «Карабаха».

На борту летевшего из Франкфурта самолета было около 200 человек. Вместе с игроками главной и юношеской команд в столицу Азербайджана прибыли VIP-гости и привилегированные болельщики.

Исполняющий обязанности главного тренера основной команды Деннис Шмитт привез в Азербайджан 23 футболиста:

вратари - Михаэль Цеттерер, Йенс Граль, Кауа Сантос;

защитники - Артур Теате, Робин Кох, Орель Аменда, Расмус Кристенсен, Натаниэль Браун, Аурелиу Бута, Ннамди Коллинз, Фуссени Думбиа;

полузащитники - Оскар Хойлунн, Фарес Шаиби, Эльес Схири, Хуго Ларссон, Махмуд Дауд, Марио Гетце, Марвин Диллс;

нападающие - Ансгар Кнауфф, Жан-Маттео Баойя, Рицу Доан, Джан Узун, Александер Штафф.

В составе соперников «Карабаха» в Баку прибыл и чемпион мира-2014 33-летний Марио Гетце. Также стоит отметить турецкого футболиста Узун Джана. Ожидается, что он в завтрашнем матче будет вместе с японцем Рицу Доаном помогать в атакующих действиях немцу ганского происхождения Ансгару Кнауффу, который будет располагаться на острие нападения гостей.

Также прилетели участники завершившегося в минувшее воскресенье Кубка Африки - алжирец Фарес Шаиби и тунисец Эльес Схири.

Деннис Шмитт был назначен временщиком после отставки Дино Топмеллера, которая случилась после пятничного матча в чемпионате Германии против «Вердера» (3:3). В Бундеслиге «Айнтрахт» занимает 7-е место, а в Лиге чемпионов перед 7-м туром шел на 30-й позиции.

Немецкие СМИ пишут, что уже в ближайшее время главным тренером франкфуртцев станет Марко Розе - бывший наставник австрийского «Зальцбурга», «Боруссии» из Менхенгладбаха и Дортмунда, а также «Лейпцига».

Ну а пока «Айнтрахт» доверен тренеру молодежной команды Шмитту и тренеру команды U-19, легенде клуба Александру Майеру, который забил два мяча «Карабаху» в матче Лиги Европы сезона 2013/14 в Баку. Тогда «Айнтрахт» выиграл 2:0.

Завтрашняя игра между двумя клубами также состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Время начала - 21:45.

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
20 января 2026, 16:24 3259
В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
20 января 2026, 23:54 774
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки... ФОТО, ВИДЕО
20 января 2026, 23:57 650
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе что бы это значило?
20 января 2026, 22:50 1552
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
20 января 2026, 22:04 1802
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
20 января 2026, 21:53 1956
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
20 января 2026, 21:20 2204
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
20 января 2026, 21:08 1035
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20 января 2026, 20:59 1929
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20 января 2026, 20:41 3524
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20 января 2026, 20:20 14273
