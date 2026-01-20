«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...

Футболисты немецкого «Айнтрахта» прилетели в Баку, где завтра проведут матч 7-го тура Лиги чемпионов против чемпиона Азербайджана «Карабаха».
На борту летевшего из Франкфурта самолета было около 200 человек. Вместе с игроками главной и юношеской команд в столицу Азербайджана прибыли VIP-гости и привилегированные болельщики.
Исполняющий обязанности главного тренера основной команды Деннис Шмитт привез в Азербайджан 23 футболиста:
вратари - Михаэль Цеттерер, Йенс Граль, Кауа Сантос;
защитники - Артур Теате, Робин Кох, Орель Аменда, Расмус Кристенсен, Натаниэль Браун, Аурелиу Бута, Ннамди Коллинз, Фуссени Думбиа;
полузащитники - Оскар Хойлунн, Фарес Шаиби, Эльес Схири, Хуго Ларссон, Махмуд Дауд, Марио Гетце, Марвин Диллс;
нападающие - Ансгар Кнауфф, Жан-Маттео Баойя, Рицу Доан, Джан Узун, Александер Штафф.
Gut gelandet in Aserbaidschan! 🛬#QARSGE | #SGE pic.twitter.com/YVpVNcBMhE— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 20, 2026
В составе соперников «Карабаха» в Баку прибыл и чемпион мира-2014 33-летний Марио Гетце. Также стоит отметить турецкого футболиста Узун Джана. Ожидается, что он в завтрашнем матче будет вместе с японцем Рицу Доаном помогать в атакующих действиях немцу ганского происхождения Ансгару Кнауффу, который будет располагаться на острие нападения гостей.
Также прилетели участники завершившегося в минувшее воскресенье Кубка Африки - алжирец Фарес Шаиби и тунисец Эльес Схири.
Деннис Шмитт был назначен временщиком после отставки Дино Топмеллера, которая случилась после пятничного матча в чемпионате Германии против «Вердера» (3:3). В Бундеслиге «Айнтрахт» занимает 7-е место, а в Лиге чемпионов перед 7-м туром шел на 30-й позиции.
Немецкие СМИ пишут, что уже в ближайшее время главным тренером франкфуртцев станет Марко Розе - бывший наставник австрийского «Зальцбурга», «Боруссии» из Менхенгладбаха и Дортмунда, а также «Лейпцига».
Ну а пока «Айнтрахт» доверен тренеру молодежной команды Шмитту и тренеру команды U-19, легенде клуба Александру Майеру, который забил два мяча «Карабаху» в матче Лиги Европы сезона 2013/14 в Баку. Тогда «Айнтрахт» выиграл 2:0.
Завтрашняя игра между двумя клубами также состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Время начала - 21:45.