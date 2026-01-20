В Баку метель. На дорогах проблемы

Из-за снежной морозной погоды в Сураханском районе Баку - на улицах Ильгара Мусаева, Аббаса Фатуллаева и Бабека, в Хатаинском районе - на улицах Самед бека Мехмандарова, Алиаги Шихлинского и Ингилаба Исмаилова, а также на Неапольском круге затруднено движение транспорта, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Сотрудники центра и наряды дорожной полиции держат под контролем ситуацию на дорогах, принимаются меры для обеспечения безопасности водителей, заявили в ведомстве.