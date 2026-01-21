Трамп теперь пошел против НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о своей беспрецедентной роли в укреплении Североатлантического альянса.

«Ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем президент Трамп», - написал он в Truth Social. «Если бы я не пришел, НАТО бы сейчас не было. И она была бы на свалке истории», - утверждает Трамп.

Президент США также поставил под сомнение готовность членов НАТО прийти на помощь США в случае необходимости. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп изложил позицию, согласно которой он «сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще». «Но НАТО должна справедливо относиться к нам. Мои серьезные опасения по поводу НАТО связаны с тем, что мы тратим на НАТО огромные средства, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на выручку», - уверяет он.