Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп теперь пошел против НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о своей беспрецедентной роли в укреплении Североатлантического альянса.

«Ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем президент Трамп», - написал он в Truth Social. «Если бы я не пришел, НАТО бы сейчас не было. И она была бы на свалке истории», - утверждает Трамп.

Президент США также поставил под сомнение готовность членов НАТО прийти на помощь США в случае необходимости. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп изложил позицию, согласно которой он «сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще». «Но НАТО должна справедливо относиться к нам. Мои серьезные опасения по поводу НАТО связаны с тем, что мы тратим на НАТО огромные средства, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на выручку», - уверяет он.

Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
20 января 2026, 16:24
20 января 2026, 16:24
В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
20 января 2026, 23:54
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки... ФОТО, ВИДЕО
20 января 2026, 23:57
20 января 2026, 23:57
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе что бы это значило?
20 января 2026, 22:50
20 января 2026, 22:50
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
20 января 2026, 22:04
20 января 2026, 22:04
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
Макрон выступил с резкими заявлениями: «Цель Америки – ослабить и подчинить Европу»
20 января 2026, 21:53
20 января 2026, 21:53
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
Президент Армении: Армяне и азербайджанцы преодолеют все проблемы
20 января 2026, 21:20
20 января 2026, 21:20
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
Алиев: Азербайджано-армянское и турецко-армянское сближение идет параллельно
20 января 2026, 21:08
20 января 2026, 21:08
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
Один из лидеров РКК обвинил США и Запад в предательстве
20 января 2026, 20:59
20 января 2026, 20:59
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
Ильхам Алиев: «Наступит день…»
20 января 2026, 20:41
Дамаск и курды договорились: что происходит?
Дамаск и курды договорились: что происходит? фото; видео; обновлено 20:20
20 января 2026, 20:20
20 января 2026, 20:20

