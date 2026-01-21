Трамп анонсировал наземные операции против наркотрафика

Поток доставляемых в США водным транспортом наркотиков снизился на 97%, американские власти в ближайшем будущем начнут операции против контрабанды наркотиков по суше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Могу сказать, что объем наркотиков, которые доставляются по водным маршрутам, снизился на 97%, - сказал он. - Очень скоро мы займемся наркотиками, которые прибывают по суше. Мы точно знаем, откуда они приходят».

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой. Он также не исключил возможности нанесения США ударов по объектам наркокартелей в этой стране.