Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Россия готовит новый удар «Орешником»?

Россия запланировала запуск двух баллистических ракет средней дальности типа «Орешник», сообщается в украинском сегменте соцсетей.

«…Будут ли это учебные пуски в рамках полигона Капустин Яр или пуски с индивидуально управляемыми раздельными блоками для поражения потенциальных целей на территории Украины — пока неизвестно…» — утверждается в сообщении мониторингового канала «Радар».

Поздним вечером 8 января армия РФ впервые за время войны в Украине ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности «Орешник». По данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью». Целью удара «Орешником» был Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу

20 января 2026, 19:22
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием

20 января 2026, 18:17
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам

00:24
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль

00:46
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство

20 января 2026, 16:24
В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...

20 января 2026, 23:57
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе

20 января 2026, 22:50
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP

20 января 2026, 22:04
