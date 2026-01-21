Россия готовит новый удар «Орешником»?

«…Будут ли это учебные пуски в рамках полигона Капустин Яр или пуски с индивидуально управляемыми раздельными блоками для поражения потенциальных целей на территории Украины — пока неизвестно…» — утверждается в сообщении мониторингового канала «Радар».

Поздним вечером 8 января армия РФ впервые за время войны в Украине ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности «Орешник». По данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью». Целью удара «Орешником» был Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.