Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Беспилотник влетел в жилой дом в Адыгее: повреждения, пожары...

01:28 408

В ауле Новая Адыгея (Республика Адыгея) после взрыва, вызванного падением беспилотника, повреждены многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей, сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, поврежден фасад здания, разбиты окна более чем в 25 квартирах, на парковке рядом загорелись десятки машин.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подтвердил, что в результате падения беспилотника произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку.

По словам Кумпилова, для пострадавших жильцов будет развернут пункт временного размещения и оказана необходимая помощь. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.

Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 1481
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 339
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22 2851
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17 3664
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1137
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46 4218
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
20 января 2026, 16:24 3663
В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
20 января 2026, 23:54 2128
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки... ФОТО, ВИДЕО
20 января 2026, 23:57 1686
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе что бы это значило?
20 января 2026, 22:50 2130
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
20 января 2026, 22:04 2218

