Беспилотник влетел в жилой дом в Адыгее: повреждения, пожары...

В ауле Новая Адыгея (Республика Адыгея) после взрыва, вызванного падением беспилотника, повреждены многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей, сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, поврежден фасад здания, разбиты окна более чем в 25 квартирах, на парковке рядом загорелись десятки машин.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подтвердил, что в результате падения беспилотника произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку.

По словам Кумпилова, для пострадавших жильцов будет развернут пункт временного размещения и оказана необходимая помощь. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.