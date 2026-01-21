Трамп об амбициях по Гренландии: «Скоро вы узнаете»

Президент США Дональд Трамп на вопрос, насколько далеко он готов зайти в отношении Гренландии, ответил: «Вы узнаете».

Отвечая на замечание о том, что в Гренландии ясно дали понять, что не хотят быть частью Соединенных Штатов, глава Белого дома отметил: «У меня еще не было возможности поговорить с ними напрямую. Когда это произойдет, я уверен, они будут в восторге».

Трамп на днях утверждал, что Гренландия «жизненно необходима» США для обеспечения национальной безопасности и создания «Золотого купола» - многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки, и призывал НАТО возглавить процесс завоевания острова.

В письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре Трамп заявил, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире» из-за отсутствия у него Нобелевской премии мира за прекращение конфликтов. Он уверен, что «мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат тотальный контроль над Гренландией».

Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен призвал население начать готовиться к возможному военному вторжению, заявив: «Применение военной силы маловероятно, но его нельзя исключать».