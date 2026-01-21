USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп пожаловался на Россию и Украину

01:48 423

Президент США Дональд Трамп пожаловался на Украину и РФ, которые поочередно оказываются не готовы к завершению войны. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, пишут зарубежные СМИ.

«Когда Россия готова, Украина - нет. Когда Украина готова, Россия - нет. А они теряют 25 тысяч человек ежемесячно», - сказал президент Соединенных Штатов.

СМИ ранее сообщили, что Белый дом пока не назначил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если он будет там, однако отмечал, что конкретных планов еще нет.

20 января Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с Зеленским.

Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 1483
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 341
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22 2851
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17 3665
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1137
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46 4218
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
20 января 2026, 16:24 3663
В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
20 января 2026, 23:54 2130
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки... ФОТО, ВИДЕО
20 января 2026, 23:57 1687
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе что бы это значило?
20 января 2026, 22:50 2130
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
20 января 2026, 22:04 2218

