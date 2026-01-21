Трамп пожаловался на Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп пожаловался на Украину и РФ, которые поочередно оказываются не готовы к завершению войны. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, пишут зарубежные СМИ.

«Когда Россия готова, Украина - нет. Когда Украина готова, Россия - нет. А они теряют 25 тысяч человек ежемесячно», - сказал президент Соединенных Штатов.

СМИ ранее сообщили, что Белый дом пока не назначил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если он будет там, однако отмечал, что конкретных планов еще нет.

20 января Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с Зеленским.