Трамп анонсировал разговор с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мне очень нравится Эрдоган, у нас состоится очень важный телефонный разговор», - сказал Трамп.

Президент США также затронул тему Сирии, отметив активную деятельность сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. «Президент Сирии Ахмед аш-Шараа много работает. Он сильный и жесткий человек. Вчера я говорил с ним, и мы обсудили ситуацию в тюрьмах. В этих тюрьмах содержатся одни из самых опасных террористов в мире. Аш-Шараа контролирует этот процесс», - отметил американский лидер.