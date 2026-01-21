Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме прокомментировал события, произошедшие в северной и восточной Сирии, населенные преимущественно курдами.

Президент США, отвечая на вопрос директора вашингтонского офиса агентства Rudaw о том, защитят ли Соединенные Штаты права курдов, которые являются верными сторонниками Америки, вначале заявил о своей любви к курдам. Затем Трамп сказал, что «курдам дали много денег, бензин и прочее. Значит они делали это не для нас, а для себя».

«Тем не менее, отношения с курдами у нас хорошие и мы стараемся защитить их», - добавил Трамп.

Отметим, что сирийская правительственная армия уже вернула под свой контроль несколько районов, которые с начала гражданской войны были под контролем SDF.