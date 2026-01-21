Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»

После игр вторника «Карабах», которому сегодня предстоит в Баку встретиться с немецким «Айнтрахтом», опустился с 22-го места на 25-е. Чемпиона Азербайджана опередили «Олимпиакос», «Наполи» и «Копенгаген». Но у «Карабаха» игра в запасе.

Результаты состоявшихся игр:

«Кайрат» - «Брюгге» - 1:4

«Буде-Глимт» - «Манчестер Сити» - 3:1

«Копенгаген» - «Наполи» - 1:1

«Интер» - «Арсенал» - 1:3

«Олимпиакос» - «Байер» - 2:0

«Реал» - «Монако» - 6:1

«Спортинг» - «ПСЖ» - 2:1

«Тоттенхэм» - «Боруссия» - 2:0

«Вильярреал» - «Аякс» - 1:2

«Арсенал» одержал седьмую победу в семи матчах и обеспечил себе место в первой восьмерке, то есть прямой выход в 1/8 финала.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ