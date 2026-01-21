USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»

02:08 346

Состоялись первые девять матчей 7-го тура футбольной Лиги чемпионов.

После игр вторника «Карабах», которому сегодня предстоит в Баку встретиться с немецким «Айнтрахтом», опустился с 22-го места на 25-е. Чемпиона Азербайджана опередили «Олимпиакос», «Наполи» и «Копенгаген». Но у «Карабаха» игра в запасе.

Результаты состоявшихся игр:

«Кайрат» - «Брюгге» - 1:4

«Буде-Глимт» - «Манчестер Сити» - 3:1

«Копенгаген» - «Наполи» - 1:1

«Интер» - «Арсенал» - 1:3

«Олимпиакос» - «Байер» - 2:0

«Реал» - «Монако» - 6:1

«Спортинг» - «ПСЖ» - 2:1

«Тоттенхэм» - «Боруссия» - 2:0

«Вильярреал» - «Аякс» - 1:2

«Арсенал» одержал седьмую победу в семи матчах и обеспечил себе место в первой восьмерке, то есть прямой выход в 1/8 финала.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 1485
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 347
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22 2851
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17 3665
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1137
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46 4218
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары. Это особое чувство
20 января 2026, 16:24 3664
В Баку метель. На дорогах проблемы
В Баку метель. На дорогах проблемы
20 января 2026, 23:54 2130
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки...
«Айнтрахт» прилетел: привезли в Баку чемпиона мира, турка, двух участников Кубка Африки... ФОТО, ВИДЕО
20 января 2026, 23:57 1688
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе
«Саддамовские» пять динаров у Трампа на столе что бы это значило?
20 января 2026, 22:50 2131
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP
Ильхам Алиев встретился с главами BlackRock и GIP фото
20 января 2026, 22:04 2219

