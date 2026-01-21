USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой

02:42 447

Получатель первой партии венесуэльской нефти Vitol предложил китайским покупателям венесуэльскую нефть со скидками около $5 за баррель к стоимости Brent. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Доставка грузов запланирована на вторую половину апреля. Агентство отметило, что скидки на венесуэльский сорт нефти Merey до захвата американским спецназом Николаса Мадуро достигали $15 за баррель.

Как отмечают в Bloomberg, нефть Merey из Венесуэлы долгое время была одной из самых дешевых в мире, а Азия, в частности Китай, была ее основным потребителем.

15 января Соединенные Штаты продали первую партию нефти из Венесуэлы за 500 миллионов долларов. По данным Semafor, средства хранятся на нескольких банковских счетах под контролем американской администрации. Покупателем стала трейдинговая компания Vitol, чей старший трейдер Джон Эддисон пожертвовал политическим комитетам, поддерживающим Дональда Трампа, около шести миллионов долларов. 12 января Bloomberg сообщало, что крупные нефтетрейдеры Vitol Group и Trafigura Group ведут переговоры с индийскими и китайскими нефтеперерабатывающими заводами относительно потенциальной продажи венесуэльской сырой нефти.

20 января министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что у Китая больше нет доступа к венесуэльской нефти.

Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 204
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 309
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 407
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 420
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 448
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 2162
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 999
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1498
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46

