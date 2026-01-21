Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой

Доставка грузов запланирована на вторую половину апреля. Агентство отметило, что скидки на венесуэльский сорт нефти Merey до захвата американским спецназом Николаса Мадуро достигали $15 за баррель.

Получатель первой партии венесуэльской нефти Vitol предложил китайским покупателям венесуэльскую нефть со скидками около $5 за баррель к стоимости Brent. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Как отмечают в Bloomberg, нефть Merey из Венесуэлы долгое время была одной из самых дешевых в мире, а Азия, в частности Китай, была ее основным потребителем.

15 января Соединенные Штаты продали первую партию нефти из Венесуэлы за 500 миллионов долларов. По данным Semafor, средства хранятся на нескольких банковских счетах под контролем американской администрации. Покупателем стала трейдинговая компания Vitol, чей старший трейдер Джон Эддисон пожертвовал политическим комитетам, поддерживающим Дональда Трампа, около шести миллионов долларов. 12 января Bloomberg сообщало, что крупные нефтетрейдеры Vitol Group и Trafigura Group ведут переговоры с индийскими и китайскими нефтеперерабатывающими заводами относительно потенциальной продажи венесуэльской сырой нефти.

20 января министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что у Китая больше нет доступа к венесуэльской нефти.